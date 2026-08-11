IRGC-Sprecher: Der Krieg im Ramadan offenbarte die strategische Verwundbarkeit der USA

Laut ABNA unter Berufung auf IRNA erklärte Brigadegeneral Hossein Mohebbi, Sprecher der IRGC, am Dienstag in seinen Ausführungen: Die USA haben in vielen ihrer Kriege versucht, die Kosten des Krieges außerhalb ihres Landes zu definieren, sodass verschiedene Länder in den Krieg verwickelt werden, ohne dass das US-Territorium Schaden nimmt. Im Krieg des Ramadan jedoch kehrte dieser Schaden zu den USA selbst zurück.

Er fügte hinzu: Diese Macht ist das Ergebnis der Fähigkeiten der Quds-Truppe der Islamischen Republik, der Streitkräfte und der IRGC, die es vermochten, die Kosten des Krieges auf die Gegenseite zurückzuführen.

Mohebbi sagte: Mitten im Krieg drohten die USA, dass sie, wenn der Iran nicht kapituliere, die gesamte Infrastruktur des Landes angreifen würden. Die Botschaft der Islamischen Republik war, dass es auf Bedrohung eine gegenseitige Bedrohung gibt, und wenn die USA ihre Drohung wahr machen, wird auch der Iran seine Drohung wahr machen.

Er bezeichnete die Abnutzung der US-Waffen als eine weitere Folge des Krieges im Ramadan und sagte: Heute sind die strategischen Waffen der USA, die dieses Land dringend benötigt, erheblich abgenutzt und reduziert worden, und ein Ersatz ist in absehbarer Zeit nicht möglich.

Der IRGC-Sprecher fügte hinzu: Die Doktrin der USA basiert auf gleichzeitiger Kriegsführung an mehreren Fronten. Die Reduzierung der Waffen stellt für dieses Land im Herzen des Pazifiks, gegen Russland und China sowie an den Fronten, die die USA als Bedrohung betrachten, eine große Bedrohung dar.