Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Alexander Gruschko, stellvertretender russischer Aussenminister, gegenüber RIA Nowosti, dass die Äusserungen europäischer Politiker zur Beilegung des Ukraine-Konflikts und zum Dialog mit Moskau nichts weiter als hohle Phrasen und eine Art Medienlärm seien.

Er bewertete die Handlungen europäischer Politiker gegen Russland und fügte hinzu: In der Praxis ist die Politik der Europäischen Union mit dem Ansatz der Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) abgestimmt, und ihr Ziel ist es, den Konflikt in Kiew in die Länge zu ziehen, um Moskau eine strategische Niederlage zuzufügen.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Europäischen Union haben sich seit Beginn des Krieges in der Ukraine verschlechtert. Moskau wirft Brüssel vor, den Krieg zu verlängern und Friedensverhandlungen zu sabotieren.