Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, schreibt The Guardian in einem Artikel, dass Pete Hegseth, der US-Verteidigungsminister, angesichts der Eskalation des Krieges gegen den Iran und zunehmender Meinungsverschiedenheiten im Pentagon wachsender Kritik wegen ineffizienter Führung und umstrittener Entscheidungen ausgesetzt ist. Kritiker sagen, dass Hegseths Fokussierung auf politische Fragen auf Kosten der militärischen Bereitschaft der USA gegangen sei.

Laut diesem Bericht sind die Meinungsverschiedenheiten an der Spitze des US-Verteidigungsministeriums nach dem Rücktritt von Dan Driscoll, dem Heeresminister, deutlicher geworden. Neben diesem Rücktritt gelten Enthüllungen über die Behinderung von Beförderungen einiger Offiziere und den Widerstand hoher Armeekommandanten gegen die Verlängerung des Einsatzes amerikanischer Streitkräfte im Nahen Osten als Zeichen der wachsenden Kluft zwischen Hegseth und dem militärischen Apparat.

The Guardian schreibt, dass Kritiker auch Zweifel an der amerikanischen Strategie im Krieg gegen den Iran geäussert haben. Kevin Carroll, ein pensionierter Armeeoberst und ehemaliger Militärnachrichtendienstoffizier, sagte, es sei unklar, was das Endziel der amerikanischen Operationen sei, da die Massnahmen des Landes gegen den Iran die von Washington gesetzten Ziele nicht hätten erreichen können.

Auf der anderen Seite hat die Entscheidung der US-Regierung, die langfristige Stationierung von Truppen im Nahen Osten fortzusetzen, Bedenken hinsichtlich der Erschöpfung der militärischen Fähigkeiten geweckt. Einige ehemalige Militärbeamte haben gewarnt, dass die Fortsetzung dieses Zustands die Bereitschaft der amerikanischen Streitkräfte zur Bewältigung anderer Bedrohungen, einschliesslich in Ostasien, verringern könnte.

The Guardian weist auch auf die Kritik an amerikanischen Luftangriffen im Iran und zivilen Opfern hin – ein Thema, das den politischen Druck auf Hegseth und das Pentagon erhöht hat.

Insgesamt zeichnet dieser Bericht ein Bild der wachsenden Unzufriedenheit im Pentagon, wo Kritiker der Meinung sind, dass Hegseth sich mehr mit politischen und kulturellen Erwägungen beschäftigt als mit militärischer Strategie und Einsatzbereitschaft, und dass dies dem Ansehen und der operativen Fähigkeit der US-Armee schaden könnte.