Amoli Larijani: Der Iran wird sich um keinen Preis aus der Straße von Hormus zurückziehen

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtet, sagte Ayatollah Sadegh Amoli Larijani zu Beginn der Sitzung des Rats für die Zweckmäßigkeitsbestimmung des Systems, nachdem er den schmerzlichen Verlust des Großen Propheten, des Siegels der Propheten, Muhammad Mustafa (Friede sei mit ihm), und das Märtyrertum der beiden Imame – Imam Hasan Mujtaba (Friede sei mit ihm) und Imam Ali ibn Musa ar-Rida (Friede sei mit ihm) – kondoliert hatte, und mit Bezug darauf, dass mehr als fünf Monate seit dem Tod des verstorbenen Führers der Revolution vergangen sind: Die Trauer um ihn ist in den Herzen immer noch frisch, und unsere Herzen sind durch diesen Verlust und auch durch das Unrecht, das der iranischen Nation angetan wurde, zutiefst verwundet.

Er betonte: Die iranische Nation hat die Welt auf erstaunliche Weise sprachlos gemacht. Gott hat durch die Unterstützung seiner Gefolgsleute diese Nation erweckt, um gegen die Tyrannen der Geschichte zu bestehen.

Ayatollah Amoli Larijani dankte auch den Streitkräften, die trotz der Hingabe von Märtyrern und Kriegsversehrten mit voller Autorität die Revolution und die Sicherheit des Landes verteidigt haben, und sagte: Die Streitkräfte haben den Feinden die Macht des islamischen Systems vor Augen geführt und Trump dazu gebracht, den Widerstand und die Unbeugsamkeit der iranischen Nation anzuerkennen.

Unter Bezugnahme auf die arroganten Äußerungen Trumps zu Beginn des Krieges, als er auf seinem persönlichen Kanal an die iranische Nation schrieb: «bedingungslose Kapitulation», sagte er: Aus diesen Worten spricht die Arroganz, die den Tyrannen der Geschichte eigen ist. Gott wird diese Arroganten demütigen, und die Vorhersage des verstorbenen Führers, der sagte: «Die Tyrannen werden auf dem Höhepunkt ihrer Macht plötzlich zu Boden geworfen», wird sich bewahrheiten.

Der Vorsitzende des Rates bezeichnete Trump und Netanjahu als verhasste und kriminelle Persönlichkeiten der Geschichte und sagte: Sie sind verzweifelt. Sie behaupteten, den Krieg in drei Tagen, einer Woche oder einem Monat zu beenden, aber heute sind es etwa 6 Monate, dass das Volk und die Streitkräfte standhaft sind und Ehre einbringen.

Ayatollah Amoli Larijani dankte den Regierungsvertretern, den drei Gewalten und den staatlichen Institutionen, die sich bemühten, das Land angemessen zu verwalten, und erklärte: Der Feind versucht mit aller Macht, den Iran zu isolieren, obwohl die Islamische Republik mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Sanktionen hinter sich hat. Die Feinde versuchen, durch die Blockade die Sanktionen zu verschärfen.