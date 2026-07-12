Verschärfung der Angriffe des zionistischen Regimes auf Gaza

Wie die Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf „Palästina al-Youm“ berichtet, wurde ein Palästinenser bei einem Luftangriff einer Drohne des zionistischen Regimes auf ein Zelt im Lager Qudsia, westlich von Khan Yunis im südlichen Gazastreifen, getötet.

Eine Drohne des zionistischen Regimes griff am Sonntagabend das Gebiet westlich der Tayba-Türme im Lager Qudsia, westlich der Stadt Khan Yunis, an.

Bei diesem Angriff wurde ein Zelt innerhalb des Lagers getroffen, wobei mindestens eine Person getötet und mehrere andere verletzt wurden.

Lokalen Quellen zufolge wurden die Verletzten in Krankenhäuser der Region gebracht; es besteht weiterhin Besorgnis über einen möglichen Anstieg der Opferzahlen.

Palästinensische Quellen erklärten außerdem, dass mit dem Tod von zwei weiteren Personen bei Angriffen auf die Stadt Gaza und Khan Yunis die Zahl der heutigen Opfer der zionistischen Verbrechen im Gazastreifen auf 8 gestiegen sei.

Diese Angriffe erfolgen, während die Armee des zionistischen Regimes in den letzten Tagen ihre Angriffe auf Wohngebiete im südlichen Gazastreifen verstärkt hat.