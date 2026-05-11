USA äußern Besorgnis über Irans Kontrolle über Glasfaserkabel in der Straße von Hormus

Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur ABNA sagte Mike Waltz, der US-Botschafter bei den Vereinten Nationen, im Fernsehsender ABC mit Blick auf mehr als 50 Tage der Drohungen Donald Trumps gegen den Iran und die Nichtöffnung der Straße von Hormus für feindliche Schiffe: „Es ist nicht das erste Mal, dass der Iran eine solche Drohung ausgesprochen oder tatsächlich eine solche Tat begangen hat. Wir hatten den Tankerkrieg, bei dem sie in den 1980er Jahren eines unserer Schiffe mit einer Mine trafen, und so etwas tun sie seit 50 Jahren.“

Er kritisierte die Ausübung der iranischen Souveränität über die Straße von Hormus und sagte: „Jetzt haben sie sogar im iranischen Staatsfernsehen damit gedroht, die Unterseekabel zu beschlagnahmen, die durch die Straße von Hormus verlaufen – Kabel, die Finanzdaten, Börseninformationen sowie Daten in Bezug auf Cloud und Rechenzentren übertragen. Das können wir nicht akzeptieren.“

Die durch die Straße von Hormus verlaufenden Unterseeglasfaserkabel transportieren täglich Finanztransaktionen im Wert von über 10 Billionen US-Dollar (einschließlich SWIFT-Nachrichten, Börsengeschäfte und Devisentransaktionen). Diese lebenswichtige Kommunikationsinfrastruktur wurde jedoch angesichts der traditionellen Betrachtung der Straße (Schifffahrt und Energie) vernachlässigt, und der Iran bleibt von ihren wirtschaftlichen und souveränitätsbezogenen Vorteilen ausgeschlossen.