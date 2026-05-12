Tel Aviv räumt mehr als 1000 Angriffe gegen den Libanon während der Waffenruhe ein

Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera räumte die Armee des zionistischen Regimes ein, dass die Luftwaffe des Regimes seit Beginn der Waffenruhe-Vereinbarungen mehr als 1100 Ziele im Libanon angegriffen habe.

Die israelische Besatzungsarmee behauptete, dass diese Ziele zur Infrastruktur der Hisbollah gehört hätten. Dies, obwohl offiziellen Berichten aus dem Libanon zufolge die Angriffe des zionistischen Regimes auch Gesundheitseinrichtungen, Rettungswagen, Journalisten und medizinisches Personal ins Visier genommen haben.

Das libanesische Gesundheitsministerium erklärte am Montag, dass die Zahl der Märtyrer seines Landes infolge der Angriffe des zionistischen Regimes seit dem 2. März dieses Jahres auf 2869 gestiegen sei.

Seit diesem Datum wurden demnach auch 8730 Menschen verletzt.