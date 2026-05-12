Laut ABNA berichtete die israelische Zeitung Globes, dass Microsoft nach dem Skandal um die Weitergabe von Informationen über Palästinenser an die Geheimdienste des zionistischen Regimes seine Niederlassung aus den besetzten Gebieten nach Frankreich verlegen werde.

Zuvor hatte bereits das Pentagon mitgeteilt, dass es mit sieben Unternehmen, darunter Microsoft, eine Vereinbarung zur Nutzung ihrer fortschrittlichen Fähigkeiten in klassifizierten Netzwerken des Kriegsministeriums getroffen habe.

Auch während der regionalen Kriegswirren erklärten einige internationale Medien, dass Iran etwa 30 Technologiezentren amerikanischer Unternehmen in Westasien als legitime militärische Ziele betrachte.

Auf dieser Liste befanden sich Namen von Büros und Technologiezentren von Unternehmen wie Google in Tel Aviv, Microsoft-Investitionen in den Emiraten, NVIDIA-Ingenieurzentren in den besetzten Gebieten und Amazon-Rechenzentren in den Ländern am Persischen Golf.