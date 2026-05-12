Wall Street Journal: Trump hat keines seiner strategischen Ziele im Krieg erreicht

Laut ABNA berichtete die amerikanische Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Regierung Trump trotz des Erreichens einiger taktischer Erfolge im Krieg kein strategisches Ziel im Krieg gegen Iran verwirklicht habe.
Diese Quellen erklärten, dass es weiterhin große Differenzen zwischen den Positionen Washingtons und Teherans bezüglich der zukünftigen Verwaltung der Straße von Hormus gebe.
Sie fügten hinzu, dass es auch große Meinungsverschiedenheiten über die Art der Beschränkungen gebe, die Teheran bei seinem Atomprogramm akzeptieren werde.
12 Mai 2026 - 13:28
News ID: 1813262
Source: ABNA
Eine amerikanische Zeitung räumte ein, dass Donald Trump mit seiner Kriegstreiberei gegen Iran keines seiner strategischen Ziele erreicht habe.
Laut ABNA berichtete die amerikanische Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Regierung Trump trotz des Erreichens einiger taktischer Erfolge im Krieg kein strategisches Ziel im Krieg gegen Iran verwirklicht habe.
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