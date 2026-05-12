Wall Street Journal: Trump hat keines seiner strategischen Ziele im Krieg erreicht

Laut ABNA berichtete die amerikanische Zeitung Wall Street Journal unter Berufung auf informierte Quellen, dass die Regierung Trump trotz des Erreichens einiger taktischer Erfolge im Krieg kein strategisches Ziel im Krieg gegen Iran verwirklicht habe.

Diese Quellen erklärten, dass es weiterhin große Differenzen zwischen den Positionen Washingtons und Teherans bezüglich der zukünftigen Verwaltung der Straße von Hormus gebe.

Sie fügten hinzu, dass es auch große Meinungsverschiedenheiten über die Art der Beschränkungen gebe, die Teheran bei seinem Atomprogramm akzeptieren werde.