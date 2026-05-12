Puschkow: Amerika sollte nicht auf einen Sieg im Abnutzungskrieg gegen Iran hoffen

Laut ABNA sagte der russische Senator Alexei Puschkow: Die negative Reaktion von US-Präsident Donald Trump auf Irans Antwort zur Beilegung des Nahostkonflikts könnte Washington und Teheran in einen Abnutzungskrieg treiben, aber selbst dann sei es unwahrscheinlich, dass Iran kapituliere.

Er fügte hinzu: Die USA strebten eine militärische und wirtschaftliche Zermürbung Irans an, während Teheran auf eine politische Erosion Trumps abziele.

Zuvor hatte dieser bekannte russische Senator auf die jüngsten Äußerungen Trumps über Irans angereicherte Uranvorräte reagiert und gesagt: Die USA könnten Irans Uranvorräte vielleicht überwachen, aber ohne Teherans Zustimmung nicht darauf zugreifen.

Er ergänzte: Die Gewinnung und der sichere Transfer von Nuklearmaterialien durch militärische Operationen sei nahezu unmöglich. Daher brauche man Frieden, eine Einigung über die Verbringung von angereichertem Uran, einen Aktionsplan mit der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) sowie die Zustimmung und vollständige Kooperation der anderen Seite, also Irans. Keine dieser vier Bedingungen sei derzeit erfüllt.