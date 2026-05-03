Neue Freiheitsflotte wird von der Türkei aus starten

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera berichteten zionistische Quellen unter Hinweis auf den Beginn des Start einer neuen Flotte zur Beendigung der Gaza-Blockade, dass sich die Marine der Armee des israelischen Regimes auf die Konfrontation mit einer weiteren Flotte von Unterstützern der Palästinenser vorbereite, die von der Türkei aus auslaufen werde.

Am Freitagabend landete ein Privatflugzeug mit 59 Aktivisten, darunter 18 türkische Staatsbürger, der „Globalen Samoud-Flotte“, die in internationalen Gewässern des Mittelmeers auf dem Weg zum Durchbrechen der Gaza-Blockade von Israel angegriffen worden war, auf dem Flughafen Istanbul. Unmittelbar nach ihrer Ankunft veröffentlichten die Medien Aussagen einiger Aktivisten, in denen sie betonten, dass Vorbereitungen für die Ausrüstung einer neuen Flotte mit 100 bis 150 Schiffen liefen, die in türkischen Häfen zusammengezogen würden.