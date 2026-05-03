Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al-Maaloomah betonte Miqdad al-Khafaji, ein irakischer Parlamentsabgeordneter, dass einer der Gründe, warum den Sicherheitskräften nicht erlaubt wird, ihre Hauptrolle bei der Unterstützung des Landes zu spielen, die Präsenz amerikanischer Soldaten und ihrer verbündeten Elemente im Irak sei.

Er fügte hinzu: Einige amerikanische Kasernen und Stützpunkte seien noch nicht geräumt worden, und die amerikanische Seite beherrsche den irakischen Luftraum.

Al-Khafaji stellte klar: Diese Übergriffe schwächen die Verteidigungsfähigkeit des Landes, und letztendlich könnten sich die Sicherheitskräfte nicht mit neuen Luftverteidigungssystemen und Anti-Drohnen-Techniken ausrüsten.

Er sagte: Die neue Regierung müsse ernsthafte Maßnahmen ergreifen, um die Präsenz ausländischer Soldaten im Land zu beenden.