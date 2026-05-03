Laut dem Nachrichtenagentur ABNA berichtete die zionistische Zeitung „Israel HaYom“: Während Washington auf einen inneren Zusammenbruch des iranischen Regimes setzt, gibt Teheran in der Atomfrage nicht nach.

Dieses zionistische Medium fügte hinzu: Die Fortsetzung der Blockade und die Verschärfung der Sanktionen sollen nicht mit der Wiederaufnahme von Militärschlägen einhergehen. Trump treibt einen erbitterten Wirtschaftskrieg voran.

Israel HaYom schrieb: Der US-Präsident hat die Angriffe nicht wieder aufgenommen, weil der Krieg schwierige Konsequenzen für die Verbündeten Washingtons, darunter Tel Aviv und die Golfstaaten, hätte.

Dieses zionistische Medium fügte hinzu: Aus Trumps Sicht ist der militärische Krieg beendet, aber der Kampf geht in anderer Form weiter. Auch in den Golfstaaten wurde diese Botschaft verstanden, und die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Katar erklärten die vollständige Wiederaufnahme ihrer Flüge.