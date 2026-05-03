Kanani Moghaddam: Irans Marine hat die Fähigkeit einer Blockade gegen Blockade

Hossein Kanani Moghaddam sagte in einem Interview bezüglich der Aufhebung der Seeblockade und der Methoden Irans dazu: Die USA verfolgen eine Politik der Krise gegen Krise, und diese Politik hat der Weltwirtschaft, insbesondere den USA und ihren Verbündeten, geschadet.

Kanani Moghaddam fügte hinzu: Länder wie China, Russland, Japan, Südkorea, die Anrainerstaaten des Persischen Golfs und westliche Länder haben grundlegende Probleme im Energie- und Wirtschaftssektor.

Er erklärte: Die Lösungen zur Überwindung der Seeblockade sind internationaler Druck gegen die Piraterie der USA und diplomatische Lösungen, und betonte: Wir müssen eine Politik der Blockade gegen Blockade umsetzen und den USA nicht erlauben, Ausrüstung zu ihren Marinestützpunkten in der Region zu transferieren.

Dieser Experte für internationale Beziehungen bezeichnete die strategische Bedeutung der Straße von Hormus als die „Straße von Hormus des islamischen Fortschritts" und sagte außerdem: Wir dürfen diese Straße auf keinen Fall aufgeben und müssen sie als unseren Abschreckungshebel bewahren und den Verkehr von US-Schiffen und deren Verbündeten, einschließlich Frachtschiffen, stoppen.