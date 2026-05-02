Al Dschasira berichtete: Das Scheitern der Seeblockade Trumps – in Zahlen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Dschasira zeigt die Analyse veröffentlichter Daten von maritimen Navigationszentren, dass seit Beginn der US-Seeblockade gegen Schiffe mit Verbindung zu iranischen Häfen am 13. April 81 von insgesamt 145 Schiffen entgegen dieser Blockade die Straße von Hormus passiert haben. Diese Zahl entspricht etwa 56 Prozent der Schiffe seit dem Inkrafttreten der US-Entscheidung.

Die Datenanalyse der Plattform Marine Traffic zeigt, dass 53 Schiffe unter Verletzung der US-Entscheidung die Straße von Hormus durchquert haben. Diese Schiffe kamen entweder aus iranischen Häfen oder fuhren dorthin, oder sie führten die iranische Flagge. Von diesen befanden sich 11 Schiffe auf der US-Sanktionsliste.

Weitere 28 Schiffe, die auf der Sanktionsliste standen und nicht mit iranischen Häfen verbunden waren, durchquerten die Straße. Somit steigt die Gesamtzahl der gegen die Blockade verstoßenden Schiffe seit Beginn der US-Blockade auf 78 Schiffe.

Diese Informationen zeigen, dass 11 Schiffe im selben Zeitraum die Straße nicht durchqueren konnten. Diese Schiffe wurden von Unternehmen mit Sitz in China, Indien, Pakistan und der Türkei betrieben. Diese Analyse basiert auf der Beobachtung bestätigter Bewegungen von Schiffen, die ihre Ortungsgeräte beim Durchqueren der Straße von Hormus aktiviert hatten.