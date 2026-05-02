Demokraten bezeichnen Trumps Argument über das Ende des Krieges gegen Iran als Unsinn

Laut der Nachrichtenagentur ABNA schrieb die britische Zeitung The Guardian in einem Bericht: Die Demokraten im US-Kongress bezeichneten die Behauptung von Donald Trump, dass die „Feindseligkeiten mit Iran beendet“ seien, als „Unsinn“.

Dieses westliche Medium fügte hinzu: Die Demokraten im US-Senat wiesen die Behauptung Trumps über das Ende des Krieges mit Iran ausdrücklich zurück; diese Behauptung war in einem offiziellen Brief aufgestellt worden, den der Präsident am Freitag an die Vorsitzenden von Senat und Repräsentantenhaus geschickt hatte.

Trump schrieb in diesem Brief: Seit dem 7. April 2026 hat es keinen Feuerwechsel zwischen US-Streitkräften und Iran gegeben. Die Feindseligkeiten, die am 28. Februar 2026 begannen, sind beendet.

Der Guardian schrieb: Dies, obwohl der Krieg, von dem er behauptet, dass Amerika ihn bereits in der ersten Stunde gewonnen habe, weiterhin mit gegenseitigen Blockaden Irans und Amerikas im Persischen Golf andauert.

Chuck Schumer, der demokratische Minderheitsführer im Senat, sagte als Reaktion auf Trumps Brief: Diese Aussagen sind Unsinn. Dieser Krieg ist illegal, und je länger die Republikaner ihn unterstützen und zulassen, dass diese Situation fortbesteht, desto mehr Menschenleben werden gefährdet, desto mehr Chaos breitet sich aus, die Preise steigen und die Lebenshaltungskosten der Amerikaner erhöhen sich.