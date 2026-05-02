Laut der Nachrichtenagentur ABNA berichtete die amerikanische Zeitung Wall Street Journal, dass iranische Drohnen ihre Wirksamkeit gegenüber dem THAAD-System der USA unter Beweis gestellt hätten.

In diesem Bericht heißt es, dass dies mit hoher Wahrscheinlichkeit die Aufmerksamkeit Russlands auf sich ziehen werde.

Das Wall Street Journal fügte hinzu, dass die Radare des THAAD-Systems während der iranischen Drohnenangriffe auf Jordanien und die VAE ausgefallen seien. In dem Bericht heißt es weiter, dass der Krieg gegen Iran China, Russland und Nordkorea eine seltene Gelegenheit geboten habe, die Grenzen der US-Armee kennenzulernen.

Es ist erwähnenswert, dass Berichte über Schäden an US-Stellungen in der Region von internationalen Medien tropfenweise und unter strenger Zensur nach und nach veröffentlicht werden.

Zuvor hatte bereits „Defense Security Asia“ in einem Bericht enthüllt, dass eine iranische F-5 erfolgreich einen US-Stützpunkt in Kuwait bombardieren konnte, trotz vorhandener Patriot-Raketensysteme, Kurzstrecken-Abfangjägern und ständiger fortschrittlicher Radarüberwachung.