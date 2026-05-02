Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Donald Trump, der US-Präsident, in einer Rede in Florida mit Bezug auf den Diebstahl iranischer Öltanker durch das Pentagon: Wir haben Schiffe, Ladung und Öl beschlagnahmt; das ist ein sehr profitables Geschäft. Wir sind wie Piraten.

Das US-Militär hat bisher mehrere iranische Handelsschiffe und Öltanker gestohlen. Die Islamische Republik hat erklärt, dass diese Handlungen Washingtons nicht unbeantwortet bleiben werden.

Das Pentagon hat eine lange Geschichte der Piraterie und hatte zuvor auch mehrere venezolanische Öltanker in internationalen Gewässern geraubt.

Trumps Geständnis der Piraterie oder sogar der Begehung von Kriegsverbrechen gegen eine Zivilisation zeigt, dass amerikanische Beamte nicht einmal ansatzweise an moralischen Werten festhalten – nicht einmal in Parolen oder Rhetorik.