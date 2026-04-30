Ein weiterer unter US-Sanktionen stehender Öltanker passiert die Straße von Hormus

Laut Angaben der Tankertrackers, einer Öltanker-Tracking-Agentur, die von Abna zitiert wurde, passierte der iranische Öltanker „Vigor“, der auf der Sanktionsliste der Vereinigten Staaten steht, am 25. April (5. Ordibehescht) mit aktiviertem Positionsbestimmungssystem die Straße von Hormus und trat in die territorialen Gewässer Irans ein.

Berichten zufolge lädt der Tanker „Vigor“ derzeit iranisches Öl, während US-Behörde behaupten, die Straße von Hormus blockiert zu haben.

Es ist erwähnenswert, dass dieses Schiff bisher insgesamt 47 Millionen Barrel iranischen Öls auf Handelsrouten transportiert und umgeschlagen hat.

Zuvor war das große Ölschiff „Kuba“ (Yuri), das unter der Flagge von Curaçao fuhr und kürzlich die Straße von Hormus passiert hatte, östlich der Insel Larak vor Anker gegangen.

Dieser Tanker steht seit 2024 auf der Sanktionsliste der USA, weil er Ölfrachten aus dem Iran nach China transportiert hat.

Die USA behaupten, die Straße von Hormus blockiert zu haben und den Schiffen, die mit Iran in Verbindung stehen, die Durchfahrt zu untersagen. Tatsächlich haben Berichten zufolge bereits mehrere iranische Schiffe die Straße passiert oder diese Wasserstraße betreten.