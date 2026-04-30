Amerika ist in einer vollständigen Sackgasse gefangen / Wir sind bereit, den Krieg fortzusetzen

Laut Berichten des Abna-Korrespondenten erklärte Generalleutnant Mohsen Rezaei, der militärische Berater des Obersten Befehlshabers, im Zusammenhang mit den jüngsten Entwicklungen im „Ramadan-Krieg“, beglückwünschte zum Geburtstag von Imam Reza (Friede sei mit ihm) und sagte: „31 Millionen Menschen haben sich für die Kampagne ‚Leben opfern‘ registriert, von denen etwa 50 Prozent ihre Bereitschaft erklärt haben, im militärischen und sicherheitspolitischen Bereich präsent zu sein. Ein anderer Teil der registrierten Personen hat seine Bereitschaft zur finanziellen Unterstützung oder zur Zusammenarbeit im Nachrichtendienst bekundet, wofür ich diese geliebten Bürger herzlich danke.“

Er fügte hinzu: „Die Wahrheit ist, dass Amerika in einer vollständigen Sackgasse gefangen ist. Einerseits will es kämpfen und könnte sogar in den nächsten zwei bis drei Tagen in diesen Konflikt eintreten, aber die amerikanischen Militärs sagen zu Trump, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass amerikanische Truppen gefangen genommen werden, weil sie an den südlichen Küsten landen wollen.“

General Rezaei betonte: „Natürlich könnten sie auch aus dem westlichen Teil des Landes heraus operieren oder Teheran bombardieren, und dies ist ihr letzter Plan und ihre letzte Strategie auf dem Tisch. Aber die Militärs haben Trump gesagt, dass dies nicht wie der Angriff auf Isfahan ist; es wird eine katastrophale Niederlage sein. Hier werden Kriegsschiffe versenkt und amerikanische Soldaten gefangen genommen, und sie sind sehr besorgt.“

Iran ist bereit, jeder Art von Bedrohung zu begegnen

Der militärische Berater des Obersten Befehlshabers zitierte einen Vers des Korans und erklärte: „Das Beispiel Amerikas ist wie das Haus einer Spinne, schwach. Amerikanische Kriegsschiffe können nicht zu ihren eigenen Häusern gehen, die sich in denselben südlichen Ländern des Persischen Golfs befinden, und [wir erlauben ihnen dies nicht, indem wir die Straße von Hormuz kontrollieren].“

Die Amerikaner befinden sich derzeit in einer Lage, in der sie von militärischen Operationen abgesehen haben. Die früheren militärischen Pläne dieses Landes sind gescheitert, und nun werden die letzten Entwürfe überprüft. Militärs dieses Landes sagen, dass bei Fortsetzung solcher Maßnahmen eine katastrophale Niederlage eintreten wird. In diesem Zusammenhang hat diese Situation große Sorgen für die amerikanischen Beamten und Trump verursacht.