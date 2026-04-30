Salehi: Der Persische Golf ist ein Symbol für den Stolz und den Widerstand des Iran

Laut Berichten des Abna-Korrespondenten sprach Seyed Abbas Salehi, der Minister für Kultur und islamische Anleitung, am Donnerstagmorgen bei der Zeremonie zur Feier des Nationalen Tages des Persischen Golfs auf der Insel Hormuz. Er gedachte der Märtyrer des aufgezwungenen Krieges, insbesondere der Märtyrer des Ramadan-Krieges, und erklärte: „Für die Iraner ist der Persische Golf nicht nur ein Teil des territorialen Irans, sondern dieses Gebiet ist ein Symbol für Iran, und diese Aussage ist keine Übertreibung.“

Er fügte hinzu: „Iran hat eine unzertrennliche Bindung zum Persischen Golf, und Iran hat ohne den Persischen Golf keine Bedeutung; für diese Behauptung können Dutzende von Argumenten angeführt werden.“

Salehi nannte den ersten Punkt das Symbol des Stolzes und des Widerstands Irans und betonte: „Der Iran hat sich im Laufe der Geschichte den Feinden entgegen gestellt und die Herrschaft von Fremden niemals akzeptiert. Der Persische Golf ist die Stirn dieses Widerstands. Wenn wir die Geschichte Irans als die Geschichte des Widerstands gegen Feinde kennen, dann waren die Grenzschützer des Iran im Persischen Golf die vorderste Front dieses Widerstands.“

Der Minister für Kultur und islamische Anleitung fuhr fort: „Während der Jahrtausende der iranischen Zivilisation hat der Persische Golf diese Rolle innegehabt. Von alten Zeiten bis in die nahe Vergangenheit, als die Kolonialmächte beabsichtigten, Iran und diese Region zu ihrer Kolonie zu machen, wurde Iran nicht kolonisiert, dank der Rolle der Grenzschützer des Persischen Golfs und der Menschen, die in dieser Region Widerstand leisteten; so edle Gestalten wie Imam Qoli Khan, Ali Delouris und andere.“