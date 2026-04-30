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Aref: Die Zeit für eine Neubewertung der Berechnungen und den Abschied von strohernen Stützen ist gekommen

30 April 2026 - 12:54
News ID: 1808059
Source: ABNA
Aref: Die Zeit für eine Neubewertung der Berechnungen und den Abschied von strohernen Stützen ist gekommen

Der erste Vizepräsident der Republik Iran hat in einer Botschaft anlässlich des nationalen Tages des Persischen Golfs vor einmischenden Mächten gewarnt und gegenüber den Nachbarländern betont, dass die Zeit für eine Neubewertung der Berechnungen und den Abschied von strohernen, überregionalen Stützen gekommen sei.

Laut Berichten der Nachrichtenagentur Abna hat Mohammad Reza Aref, der erste Vizepräsident, in seiner Botschaft zum nationalen Tag des Persischen Golfs die nationale Sicherheit Irans in diesem strategischen Gewässer dargelegt. Dabei warnte er vor einmischenden Mächten und betonte gegenüber den Nachbarländern, dass die Zeit für eine Neubewertung der Berechnungen und den Abschied von strohernen, überregionalen Stützen gekommen sei.

In seiner Botschaft beschrieb Aref die Rolle Irans als „älteren Bruder“ und als Anker der regionalen Stabilität. Er erklärte, dass nachhaltiger Frieden nur im Schatten der inneren Konvergenz und der gemeinsamen Stärke der Länder im Persischen Golf möglich sei.

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