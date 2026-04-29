Waffenstillstand in Gaza kostet weiterhin genauso viele Opfer wie der Krieg

Der Bericht fügt hinzu, dass sich einige der Opfer weiterhin unter den Trümmern oder auf den Straßen befinden und aufgrund der Unfähigkeit der Hilfskräfte und des Fehlens der notwendigen Ausrüstung bis zu diesem Zeitpunkt keine Rettung möglich war.

Nach den neuesten verfügbaren Statistiken ist die Gesamtzahl der seit der Einführung des Waffenstillstands am 11. Oktober registrierten Märtyrer auf 823 Personen und die Zahl der Verletzten auf 2.308 gestiegen. Darüber hinaus wurden in dieser Zeit 763 Leichen aus den Trümmern geborgen.

Das Gesundheitsministerium erklärte auch, dass die Gesamtzahl der Märtyrer seit Beginn des Völkermordkrieges des zionistischen Regimes am 7. Oktober 2023 bis heute 72.599 Personen und die Zahl der Verletzten 172.411 Personen beträgt.

Andererseits gaben medizinische Quellen bekannt, dass der palästinensische Sanitäter „Ibrahim Saqr“ bei einem Luftangriff des zionistischen Regimes in der Nähe des Al-Tawam-Platzes im Nordwesten des Gazastreifens zum Märtyrer geworden ist. Das zionistische Regime hat während des Gaza-Krieges wiederholt gezielt die Einsatzorte der palästinestischen Hilfskräfte mit Drohnen- oder Raketenangriffen ins Visier genommen.