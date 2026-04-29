Zionistische Zeitung: Hafen Eilat zahlt immer noch den Preis für die jemenitischen Raketen

Ha’aretz betonte in seinem Bericht, dass die Importeure gezwungen sind, der Bab-el-Mandab-Strait auszuweichen, was dem Hafen Eilat hohe Kosten auferlegt, da sie nach Aqaba in Jordanien fahren und die Importgüter dann mit speziellen Autotransportschiffen nach Eilat umladen müssen.

Während die Anzahl der über den Hafen Eilat in die besetzten Gebiete eingeführten Fahrzeuge seit Beginn des Jahres 2026 im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum des Vorjahres deutlich zurückgegangen ist, bezeichnete diese israelische Zeitung das Ereignis als einen Erfolg, da der Hafen Eilat zuvor vollständig stillgelegt gewesen war.

Die Zeitung betonte, dass das Umgehen Eilats Kosten verursacht, die das zionistische Regime derzeit trägt. Daher schätzen Experten dieses Sektors, dass diese Lösung nur vorübergehend ist.

Die Zeitung fügt hinzu, dass der Hafen Eilat, der jährlich einen Gewinn von 212 Millionen Schekel erwirtschaftete, derzeit aufgrund der Blockade durch Jemen monatlich einen Verlust von 5 Millionen Schekel hinnehmen muss. Dieser Trend zeigt, dass die Gleichung, die Jemen den Feinden aufgezwungen hat, weiterhin Wirkung zeigt, denn trotz der Beruhigung durch die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens in Gaza Ende letzten Jahres bleiben die Verluste Tel Avivs in Eilat weiterhin bestehen.