Schweigen gegenüber US-Verbrechen in Jemen führte zur Katastrophe von Minab

Die Organisation erklärte am Jahrestag dieses Verbrechens in ihrem Bericht: Ein Jahr nach dem blutigen US-Luftangriff auf das Migrationszentrum in Saada im Nordwesten Jemens gab es keine spürbaren Fortschritte hin zu Gerechtigkeit und Wiedergutmachung, während die Überlebenden weiterhin unter schweren körperlichen und psychischen Verletzungen leiden.

Die Organisation fügte hinzu: Amnesty International fordert eine Untersuchung des US-Luftangriffs vom 28. April 2025, der zur Tötung und Verletzung Dutzender afrikanischer Migranten führte, und stuft ihn als Kriegsverbrechen ein.

Die Erklärung betonte, dass die Organisation im laufenden Monat mit sechs Überlebenden des US-Angriffs zusammengearbeitet habe, die die Einzelheiten der erlittenen menschlichen Kosten dargelegt hätten.

Die Organisation fuhr fort: Die US-Regierung unter der Präsidentschaft Donald Trumps habe anstatt vertrauenswürdige Schritte zur Sicherstellung der Rechenschaftspflicht, effektiver und schneller Untersuchungen oder der Zahlung von Entschädigungen an betroffene Zivilisten zu unternehmen, die Maßnahmen und Mechanismen beseitigt, die entwickelt worden waren, um Zivilisten vor Schäden durch US-Militäroperationen im Ausland zu schützen.

Die Organisation bezog sich auf das US-Kriegsverbrechen bei dem Angriff auf die Mädchenschule in Minab während des 40-tägigen, gegen die Islamische Republik Iran aufgezwungenen Krieges und betonte, dass die USA unter der Präsidentschaft Trumps weitere grausame Verbrechen begangen hätten. Elf Monate nach dem Angriff auf das Migrationszentrum in Saada führten sie einen illegalen Luftangriff auf eine Schule in Minab, Iran, bei dem 168 Menschen, darunter 120 Kinder, ums Leben kamen.