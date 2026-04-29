Al Jazeera: Trump hat keine Option auf einen Sieg gegen den Iran

Die katarische Medienorganisation schrieb: „Trump verfolgte nach dem Scheitern im Krieg gleichzeitig zwei gegensätzliche Wege: Einerseits die Drohung mit einer Eskalation der Angriffe, der Zielung von Infrastrukturen und der Kontrolle der Straße von Hormus, andererseits der Versuch, durch Verhandlungen unter Vermittlung Pakistans und mit Unterstützung einiger regionaler Länder zu einem Ergebnis zu kommen.“

Nach Ansicht des Autors befindet sich Trump nun zwischen zwei Niederlagen. Die erste Niederlage wäre die Fortsetzung des Krieges und die Steigerung der Angriffe, was ohne militärischen Erfolg die inneren und internationalen Kosten der USA erhöhen und das Ansehen Washingtons mindern würde. Die zweite Niederlage wäre die Akzeptanz eines Abkommens, das den Bedingungen Irans nahe kommt, was eine implizite Anerkennung des Scheiterns des Krieges und der Unfähigkeit, das Ziel des Systemwechsels zu erreichen, bedeuten würde. Jede Entscheidung, die Trump jetzt trifft, sei ein Zeichen für das Scheitern der Strategie der USA und Israels und könne zur Schwächung der regionalen Position Israels und zu einer Verschiebung des Machtgleichgewichts im Nahen Osten zu Lasten Washingtons führen.