Absprachen zwischen Iraktschi und dem König von Oman über die regionalen Entwicklungen

Nach Berichten der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Mayadeen gab die omanische Nachrichtenagentur bekannt, dass der König dieses Landes den iranischen Außenminister Seyed Abbas Araghchi in Maskat traf und sich über Teherans Standpunkt zu den Entwicklungen in der Region informieren ließ.

Berichten zufolge betonte der König von Oman in der genannten Sitzung die Notwendigkeit, nachhaltige politische Lösungen zu finden, um die Auswirkungen der Krisen auf die Völker der Region zu verringern.

Der Außenminister unseres Landes dankte Oman für seine Unterstützung der Bemühungen um Dialog und die Stärkung von Maßnahmen im Interesse der Verwirklichung von Stabilität.