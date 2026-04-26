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Absprachen zwischen Iraktschi und dem König von Oman über die regionalen Entwicklungen

26 April 2026 - 12:42
News ID: 1806510
Source: ABNA
Absprachen zwischen Iraktschi und dem König von Oman über die regionalen Entwicklungen

Das omanische Nachrichtenagentur berichtete über ein Treffen zwischen dem König dieses Landes und dem iranischen Außenminister in Maskat.

Nach Berichten der Abna-Nachrichtenagentur unter Berufung auf Al-Mayadeen gab die omanische Nachrichtenagentur bekannt, dass der König dieses Landes den iranischen Außenminister Seyed Abbas Araghchi in Maskat traf und sich über Teherans Standpunkt zu den Entwicklungen in der Region informieren ließ.

Berichten zufolge betonte der König von Oman in der genannten Sitzung die Notwendigkeit, nachhaltige politische Lösungen zu finden, um die Auswirkungen der Krisen auf die Völker der Region zu verringern.

Der Außenminister unseres Landes dankte Oman für seine Unterstützung der Bemühungen um Dialog und die Stärkung von Maßnahmen im Interesse der Verwirklichung von Stabilität.

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