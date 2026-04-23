Minister des zionistischen Regimes: Wir wünschen eine Ausweitung der Grenzen auf Gaza, den Libanon und Syrien

Laut der Nachrichtenagentur Abna, die sich auf den al-Masirah-Sender bezieht, behauptete „Bezalel Smotrich“, der Finanzminister der israelischen Regierung, in einem Gespräch mit der israelischen Zeitung „Jerusalem Post“, um die expansionistischen Bestrebungen der okkupierenden Regierung zu rechtfertigen: „Wir brauchen ‚größere Grenzen‘ in Gaza, dem Libanon und Syrien.“

Er erklärte, dass die USA die vollständige Unterstützung der Ausweitung der Siedlungen im Westjordanland leisten.

Smotrich sagte auch, dass es eine vollständige Koordination und umfassende Unterstützung durch die aktuelle US-Regierung im Bereich Bau, Organisation und Sicherheitsfragen im Westjordanland gebe.

Er behauptete auch: Die Grenzen von 1967 seien „nicht verteidigbar“ und stimmten nicht mit der Geografie überein.