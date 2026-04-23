Vertreter des Führers der schiitischen Muslime in Bahrain: Das iranische Volk hat die Verschwörung des Mossad im Keim erstickt

Sheikh Abdullah al-Dibbagh, Vertreter des Führers der schiitischen Muslime in Bahrain, antwortete einem Journalisten der Nachrichtenagentur „Meh“ auf dem Revolutionsplatz in Teheran im Hinblick auf den Widerstand der iranischen Bevölkerung im „Ramadan-Krieg“: „Mit höchster Ehrerbietung und Respekt gegenüber dem großen Volk des Iran; diese Menschen sind auf die Straßen gegangen und verteidigen die Führung des Geistlichen, die bewaffneten Streitkräfte und die Revolutionsgarden.“

Er fügte hinzu: „Wenn das iranische Volk nicht auf die Straßen gegangen wäre, wären die Söldner des Mossad, Saboteure und Aufrührer eingedrungen, aber die Teilnahme des iranischen Volkes an der Szene hat diese Unruhen im Keim erstickt.“

Er fuhr fort: „Mit der Solidarität dieser drei Säulen – nämlich des Volkes, des Führers der Rechtgeleiteten und der bewaffneten Streitkräfte – wird Iran bald einen entscheidenden, selbstbewussten und siegreichen Sieg erringen.“