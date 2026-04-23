Qalibaf: Die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ist bei einer offenkundigen Verletzung des Waffenstillstands nicht möglich

Laut der Nachrichtenagentur Abna hat Mohammad Bagher Qalibaf, Sprecher des Islamischen Parlaments, in einer Botschaft, die er auf seiner persönlichen Seite in einem sozialen Netzwerk veröffentlichte, auf die einseitige Verlängerung des Waffenstillstands durch die USA reagiert und geschrieben: Ein vollständiger Waffenstillstand hat nur dann Sinn, wenn er nicht durch eine maritime Blockade und die Geiselnahme der Weltwirtschaft gebrochen wird und die Kriegstreiberei der Zionisten an allen Fronten gestoppt wird. Die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz ist bei einer offenkundigen Verletzung des Waffenstillstands nicht möglich.

In seinem weiteren Text über den Weg zur Einigung schrieb er: Mit militärischen Aggressionen haben sie ihre Ziele nicht erreicht, und mit Mobbing werden sie es auch nicht erreichen. Der einzige Weg ist die Anerkennung der Rechte des iranischen Volkes.