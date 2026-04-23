Angriff auf das Schiff mit lebenswichtigen Medikamenten für Dialysepatienten verurteilt

Laut dem Nachrichtenagentur Abna verurteilten das Rote Halbmond der Islamischen Republik Iran und der Nationale Ausschuss für humanitäres Völkerrecht in ihrer elften gemeinsamen Erklärung nach dem besorgniserregenden Vorfall am Abend des Sonntags, den 30. Farvardin (19. April), in den Gewässern des Oman-Sees, bei dem ein iranisches Handelsschiff in der Nähe der iranischen Küste von den militärischen Kräften der Vereinigten Staaten angegriffen wurde, diese Aktion scharf.

In der Erklärung wird unter Verweis auf die grundlegenden Prinzipien des Völkerrechts, einschließlich des Verbots der Gewaltanwendung gemäß Artikel 2 Absatz 4 der Charta der Vereinten Nationen und der geltenden Gewohnheitsrechte zur Freiheit der Schifffahrt, betont, dass jede feindselige Handlung gegen zivile Schiffe eine eindeutige Verletzung der internationalen Verpflichtungen der Staaten darstellt. Basierend auf dem Seerechtsübereinkommen von 1982 muss die Sicherheit von Handelsschiffen und ihrer Besatzung unter allen Bedingungen respektiert werden.

Die Erklärung hebt die menschlichen Dimensionen des Vorfalls hervor und stellt fest: Ein Teil der Ladung dieses Schiffes bestand aus Rohstoffen, die für die Herstellung von Verbrauchsmaterialien für Dialysepatienten benötigt wurden, die der Firma „Seha“ für medizinische Geräte, die dem Roten Halbmond angehört, gehören. Daher kann jede Störung der Versorgung mit diesen lebenswichtigen Artikeln die Gesundheit und das Leben von Patienten, die auf Dialyse angewiesen sind, direkt gefährden.

Darüber hinaus wurde diese Aktion als im Widerspruch zu den grundlegenden Prinzipien des humanitären Völkerrechts, einschließlich des Unterscheidungsprinzips und des Prinzips der Vorsorge bei militärischen Operationen, betrachtet, da sie eine Bedrohung, Einschüchterung und Gefährdung des Lebens der zivilen Besatzung darstellt. Jede Form der Einschüchterung und des psychologischen Drucks gegenüber Zivilisten und ihren Familien wurde ebenfalls verurteilt.

In einem anderen Teil der Erklärung wird darauf hingewiesen, dass solche Aktionen die internationalen Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung von Frieden und Stabilität verletzen könnten und im Rahmen der Resolution 3314 (1974) der Generalversammlung der Vereinten Nationen als Beispiel für die unrechtmäßige Anwendung von Gewalt geprüft werden könnten.

Das Rote Halbmond und der Nationale Ausschuss für humanitäres Völkerrecht betonen abschließend die Notwendigkeit, die zwingenden Normen des Völkerrechts bedingungslos zu respektieren, und fordern die zuständigen internationalen Institutionen, einschließlich des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, auf, dieses Thema umgehend, unparteiisch und verantwortungsvoll zu prüfen und die Grundlage für die Rechenschaftspflicht der Verantwortlichen zu schaffen.

In der Erklärung wird auch die Notwendigkeit betont, die Sicherheit der internationalen Schifffahrt zu gewährleisten, das Leben von Zivilisten, insbesondere von Patienten, die lebenswichtige Behandlungen benötigen, zu schützen und praktische Maßnahmen zur Kompensation der Auswirkungen dieses Vorfalls und zur Unterstützung der Betroffenen zu ergreifen.

Diese Erklärung wurde von Pir-Hossein Kulivand, dem Präsidenten des Roten Halbmonds und des Nationalen Ausschusses für humanitäres Völkerrecht der Islamischen Republik Iran, unterzeichnet.