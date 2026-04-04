Neue Welle von Raketenangriffen auf die besetzten Gebiete

Wie die Nachrichtenagentur Abna berichtete, verkündete Kanal 12 des zionistischen Regimes, dass gleichzeitig ein gemeinsamer Angriff vom Iran, der Hisbollah im Libanon und den Ansar Allah im Jemen auf verschiedene Gebiete in den besetzten Gebieten durchgeführt wurde.

Nach dem Abschuss von Raketen und Drohnen aus dem Iran, dem Libanon und dem Jemen forderte die Heimatfront des zionistischen Regimes die Israelis auf, in die Schutzräume zu gehen.

Nachrichtenquellen sagen, dass die Sirenen in Tel Aviv und Umgebung ertönten und Explosionen zu hören sind.

Die zionistischen Medien berichteten auch über Einschläge von Raketen in Zielen in Bnei Brak, Bat Yam und Ramat Gan.

Die Hisbollah im Libanon erklärte in einer Erklärung, dass die israelische Siedlung Al-Malka im Norden der besetzten Gebiete das Ziel von Raketenangriffen war.

Zionistische Quellen berichteten auch, dass eine Drohne vom jemenitischen Boden aus auf den Hafen von Eilat abgefeuert wurde.