Vizevorsitzender des Übergangsrates: Saudi-Arabien hat im Jemen Kriegsverbrechen begangen

Laut ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen beschuldigte Hani bin Brik, der den VAE nahestehende Vizevorsitzende des Südlichen Übergangsrates, Saudi-Arabien, den Weg des Verrats und des Vertragsbruchs eingeschlagen zu haben, und fügte hinzu, dass dies unmittelbare und künftige Folgen haben werde.

In einer scharfen Erklärung sagte bin Brik, dass Saudi-Arabien das Volk und die Führer des Übergangsrates ins Visier genommen habe. Er warf Riad vor, durch Luftangriffe und den Einsatz von „terroristischen Mitteln“ Kriegsverbrechen zu begehen, und betonte, dass diese Maßnahmen den Widerstand der Souveränität und der Bevölkerung des Südjemen nicht brechen würden.

Die saudische Koalition gab am Mittwochmorgen bekannt, dass Aidarus al-Zubaidi, der Vorsitzende des Südlichen Übergangsrates, an einen unbekannten Ort geflohen sei, nachdem Saudi-Arabien etwa 15 Luftangriffe auf die Region Zubaid in Dhale durchgeführt hatte. Die saudischen Angriffe auf dieses Gebiet im Südjemen führten zum Tod und zur Verletzung von mehr als 25 Personen, darunter Frauen und Kinder.