Jemenitischer Übergangsrat dementiert Flucht von Al-Zubaidi

Laut ABNA unter Berufung auf Al-Mayadeen gab der Rat eine Erklärung ab, wonach al-Zubaidi von Aden aus die Militär- und Sicherheitsoperationen im Südjemen überwacht. Der Rat fügte hinzu, dass der Kontakt zu seiner Delegation in Saudi-Arabien, die vor wenigen Stunden in Riad eingetroffen war, abgebrochen sei und derzeit keine offiziellen Informationen über deren Aufenthaltsort vorlägen.

Gleichzeitig betonte der Rat sein Engagement für politische Initiativen, zeigte sich jedoch schockiert über saudische Luftangriffe in der Provinz Dhale, bei denen Zivilisten getötet wurden.

Die saudische Koalition hatte am Mittwoch behauptet, al-Zubaidi sei nach etwa 15 Luftangriffen auf die Region Zubaid in Dhale an einen unbekannten Ort geflohen. Bei diesen Angriffen wurden über 25 Menschen getötet oder verletzt. Hani bin Brik, der stellvertretende Vorsitzende des Rates, warf Saudi-Arabien Verrat und Kriegsverbrechen vor und betonte, dass diese Maßnahmen den Widerstand der Bevölkerung im Süden nicht brechen würden.