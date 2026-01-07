Zionistische Armee behauptet, zwei Hisbollah-Mitglieder im Südlibanon getötet zu haben

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today gab die zionistische Armee eine Erklärung heraus, in der sie behauptet, zwei Hisbollah-Mitglieder im Süden des Landes ermordet zu haben. Demnach seien diese Personen am Wiederaufbau militärischer Infrastruktur der Hisbollah beteiligt gewesen.

In der Erklärung heißt es, der Angriff sei am vergangenen Dienstag in der Region Khirbet Selm erfolgt. Die israelische Armee behauptet, einer der beiden sei ein Ingenieur gewesen, der die Bemühungen zum Wiederaufbau der militärischen Infrastruktur leitete.

Das zionistische Regime behauptet schamlos und ungeachtet seiner eigenen Taten – die eine Verletzung des Waffenstillstandsabkommens und eine Fortsetzung der Angriffe auf libanesisches Territorium darstellen –, dass das Vorgehen dieser Hisbollah-Mitglieder eine „klare Verletzung der Vereinbarungen zwischen Tel Aviv und dem Libanon“ gewesen sei.

Seit der Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens hat die Armee dieses Regimes tausende Male gegen die Vereinbarung verstoßen, indem sie Luft-, Raketen- und Bodenangriffe auf verschiedene Gebiete im Libanon durchführte und Teile des Südlibanon besetzt hält.