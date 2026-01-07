Araghchi: Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen mit den USA

Laut der Nachrichtenagentur ABNA sagte Seyed Abbas Araghchi am Rande einer Kabinettssitzung: „Wir waren immer zu Verhandlungen bereit, die auf gegenseitigem Interesse und Respekt basieren, aber die US-Regierung verfolgt derzeit keinen solchen Ansatz.“

Zu den Zielen seines bevorstehenden Besuchs im Libanon sagte er: „Wir streben den Ausbau der Beziehungen zum gesamten Libanon und der libanesischen Regierung an. Eine Wirtschaftsdelegation wird mich begleiten, um handelsspezifische Aspekte zu prüfen.“

In Bezug auf ausländische Behauptungen über interne Proteste betonte Araghchi: „Die inneren Angelegenheiten Irans gehen niemanden außer dem iranischen Volk etwas an. Unsere internen Themen betreffen keine ausländische Regierung.“

Abschließend verwies er auf die Aktivitäten der Wirtschaftdiplomatie: „Unsere Hauptpolitik besteht darin, die Kapazitäten unserer Provinzen mit den Nachbarländern zu vernetzen. Wir haben auch unsere Aufgabe, die Aufhebung der Sanktionen anzustreben, nicht vergessen und werden handeln, sobald sich eine würdevolle Gelegenheit bietet.“