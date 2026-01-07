Außenministerium verurteilt Verletzung der Souveränität Somalias durch zionistischen Minister

Laut der Nachrichtenagentur ABNA verurteilte Esmaeil Baghaei, Sprecher des Außenministeriums, die illegale Einreise des Außenministers des zionistischen Regimes in die Region Somaliland als klare Verletzung der nationalen Souveränität und der territorialen Integrität Somalias.

Der Sprecher verwies auf den Nachdruck der Weltgemeinschaft auf die Notwendigkeit, die territoriale Integrität und nationale Souveränität Somalias als unabhängiges UN-Mitgliedsland zu respektieren. Er beschrieb die Maßnahmen des zionistischen Regimes zur Teilung Somalias als gefährlichen Präzedenzfall in den internationalen Beziehungen und als tödlichen Schlag gegen die rechtlichen Grundlagen der Vereinten Nationen. Zudem betonte er die Notwendigkeit der Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft sowie der islamischen und afrikanischen Staaten, um eine Schwächung der nationalen Souveränität Somalias zu verhindern.