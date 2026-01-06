  1. Home
Russland: Wir verurteilen die US-Aggression gegen Venezuela; Maduro muss sofort freigelassen werden

6 Januar 2026
ABNA
Der russische Vertreter erklärte auf einer Sicherheitsratssitzung zu Venezuela: „Wir verurteilen die US-Aggression gegen Caracas, die eine eklatante Verletzung des Völkerrechts darstellt, und fordern die sofortige Freilassung des gewählten und rechtmäßigen Präsidenten von Venezuela.“

Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Wassili Nebensja am Montag im UN-Sicherheitsrat: „Das amerikanische Streben nach Vorherrschaft durch Gewalt betrifft Dutzende Länder in verschiedenen Teilen der Welt.“ Er fügte hinzu: „Wir verurteilen den US-Angriff auf Venezuela, der eine klare Verletzung aller Normen des Völkerrechts darstellt. Wir fordern die US-Regierung auf, den rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Staates und seine Ehefrau unverzüglich freizulassen.“ Nebensja betonte: „Es gibt keine Rechtfertigung für das US-Verbrechen in Caracas. Meinungsverschiedenheiten müssen durch Dialog gelöst werden.“

