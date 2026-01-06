Russland: Wir verurteilen die US-Aggression gegen Venezuela; Maduro muss sofort freigelassen werden

Laut ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte Wassili Nebensja am Montag im UN-Sicherheitsrat: „Das amerikanische Streben nach Vorherrschaft durch Gewalt betrifft Dutzende Länder in verschiedenen Teilen der Welt.“ Er fügte hinzu: „Wir verurteilen den US-Angriff auf Venezuela, der eine klare Verletzung aller Normen des Völkerrechts darstellt. Wir fordern die US-Regierung auf, den rechtmäßig gewählten Präsidenten eines souveränen Staates und seine Ehefrau unverzüglich freizulassen.“ Nebensja betonte: „Es gibt keine Rechtfertigung für das US-Verbrechen in Caracas. Meinungsverschiedenheiten müssen durch Dialog gelöst werden.“