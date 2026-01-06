China: Das Vorgehen der USA bedroht den internationalen Frieden und die Sicherheit

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Al Jazeera sagte der chinesische Vertreter: „Peking verurteilt die illegalen einseitigen Maßnahmen der USA aufs Schärfste.“ Er fügte hinzu, dass Washington seinem eigenen Einfluss Vorrang vor dem Multilateralismus und militärischen Aktionen Vorrang vor diplomatischen Bemühungen eingeräumt habe. Peking sei zutiefst schockiert über die US-Aggression gegen Venezuela und die Entführung des rechtmäßig gewählten Präsidenten und verurteile dieses „schikanöse“ Verhalten entschieden.
6 Januar 2026 - 11:54
News ID: 1770111
Source: ABNA
Der stellvertretende Vertreter Chinas bei den Vereinten Nationen erklärte auf einer Sicherheitsratssitzung zu Venezuela: „Das Vorgehen Washingtons ist eine Bedrohung für den Frieden und die Sicherheit in Lateinamerika und auf internationaler Ebene.“
