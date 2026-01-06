Erdogan: Ich habe gegenüber Trump betont, dass Venezuela nicht in die Instabilität abrutschen darf

„Wir billigen keine Maßnahmen, die gegen das Völkerrecht verstoßen“, sagte Recep Tayyip Erdoğan laut der Nachrichtenagentur Anadolu. Er fügte hinzu: „In meinem Telefonat mit Trump habe ich die Sensibilitäten unseres Landes dargelegt und betont, dass Venezuela nicht in die Instabilität getrieben werden darf. Die Verletzung der Souveränitätsrechte von Staaten ist ein gefährlicher Schritt, der weltweit schwerwiegende Folgen haben könnte.“ Er versicherte, dass die Türkei weiterhin an der Seite des befreundeten venezolanischen Volkes stehen wird.