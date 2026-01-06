Anhaltende Kämpfe zwischen „SDF“ und „Jolani“-Kräften in Syrien

Laut Al Jazeera wurden bei einem Drohnenangriff der SDF auf einen Polizeiposten in der Nähe von Deir Hafer drei Soldaten und sechs Zivilisten verletzt. Das Verteidigungsministerium von Abu Mohammad al-Jolani erklärte, dass seine Truppen mit voller Härte reagieren würden. Obwohl am 10. März ein Abkommen zur Deeskalation und politischen Integration unterzeichnet wurde, behindern Streitigkeiten über dessen Umsetzung und die Beziehungen der SDF zu externen Akteuren den Friedensprozess im Norden und Osten Syriens.