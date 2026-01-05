Nordkoreas Führer: Stärkung der nuklearen Abschreckung ist notwendig

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur erklärte Kim Jong-un, dass die jüngsten internationalen Entwicklungen eine Verstärkung der nuklearen Abschreckung des Landes notwendig machen. Er sagte: „Die Stärkung der nuklearen Abschreckungskräfte ist aufgrund der jüngsten geopolitischen Krise und der Komplexität der internationalen Lage unerlässlich.“

Während einer Waffenübung fügte er hinzu: „Ziel dieser Übung ist es, die Kampfbereitschaft des Hyperschall-Waffensystems zu bewerten sowie die Effizienz und Mobilität der nordkoreanischen Abschreckungskräfte zu messen.“ Dem Bericht zufolge trafen Hyperschallraketen, die aus der Region Ryongsong in Pjöngjang in Richtung Nordosten abgefeuert wurden, Ziele in einer Entfernung von 1.000 Kilometern im Japanischen Meer.