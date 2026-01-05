Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf TASS betonte Alexei Puschkow, Vorsitzender der Kommission für Informationspolitik des russischen Föderationsrates, dass die „Errungenschaften“ der USA gegenüber Venezuela letztendlich zu einer Katastrophe für Präsident Donald Trump werden könnten.

Er fügte hinzu: „Frühere US-Präsidenten waren ebenfalls erfreut über ihre Erfolge im Irak, in Afghanistan und Libyen und verkündeten voreilig ihre vorübergehenden Siege. Doch diese Siege verwandelten sich später in Niederlagen und Katastrophen; die USA waren jahrelang in diesen Ländern versunken.“

Der russische Senator betonte, dass der US-Angriff auf Venezuela und die Entführung des Präsidenten eine eklatante Verletzung allen Völkerrechts darstellt und an imperialistische Praktiken des 19. Jahrhunderts erinnert. Die USA hätten das Konzept des „Wilden Westens“ wiederbelebt, indem sie handelten, wie es ihnen beliebe.