Trump droht mit zweitem Angriff auf Venezuela

Trump betonte, dass er derzeit keine Notwendigkeit für einen zweiten Angriff sehe, warnte jedoch, dass dieser unvermeidlich sei, falls Washington mit der Entwicklung unzufrieden sei. Auf die Frage, wer Venezuela derzeit regiere, sagte er: „Wir arbeiten mit denen zusammen, die den Amtseid abgelegt haben. Fragen Sie nicht, wer das Land regiert, denn meine Antwort wäre sehr kontrovers.“ Dann fügte er hinzu: „Das bedeutet, wir regieren.“ Er stellte klar, dass das Ziel nicht nur ein Regimewechsel sei, sondern dass die USA beabsichtigen, das Land zu „reformieren und zu verwalten“, um die Stabilität und den Fluss der Ölressourcen zu sichern.