Irakischer Widerstand an die Regierung: Beenden Sie jegliche Präsenz ausländischer Truppen

In der Erklärung wird die künftige Regierung aufgefordert, den Kampf gegen Korruption zu priorisieren und Gesetze zur Wahrung der nationalen Würde zu verabschieden, insbesondere das Dienst- und Rentengesetz für die Al-Haschd asch-Scha’bi-Kräfte. Das Komitee betonte die Notwendigkeit, die Präsenz ausländischer Besatzungstruppen im irakischen Land und Luftraum vollständig zu beenden. Zudem wurde erklärt, dass die Waffen des Widerstands eine „rote Linie“ und ein Garant für die Souveränität des Irak seien.