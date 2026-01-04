  1. Home
Behauptung des US-Kriegsministers: Trump wird die Bedingungen für die Verwaltung Venezuelas festlegen

4 Januar 2026 - 08:02
News ID: 1769207
Source: ABNA
Während Delcy Rodríguez zur Interimspräsidentin Venezuelas gewählt wurde und jegliche Kolonialisierung ihres Landes ablehnte, behauptete der US-Kriegsminister, Trump werde die Bedingungen für die Verwaltung Venezuelas festlegen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf den Sender Al Jazeera erklärte der US-Kriegsminister Pete Hegseth im Interview mit CBS: „Es ist Präsident Trump, der die Bedingungen für die Führung der Angelegenheiten Venezuelas festlegen wird.“ Er fügte hinzu: „Wir werden die Kontrolle darüber haben, was in den nächsten Phasen in Venezuela passiert.“

Unterdessen wies Delcy Rodríguez, auf die die Befugnisse von Maduro vorübergehend übertragen wurden, diese Aussagen zurück und sagte: „Venezuela wird keine Kolonie irgendeines Landes werden. Wir sind bereit, Venezuela mit all unserer Kraft zu verteidigen, und wir sind auf jede Herausforderung vorbereitet.“

