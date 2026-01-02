  1. Home
Libanesischer Premierminister: Niemand will die Waffen der Hisbollah ins Meer werfen

2 Januar 2026 - 15:45
Source: ABNA
Der libanesische Premierminister wies Gerüchte zurück, wonach die Waffen der Hisbollah ins Meer geworfen oder dem israelischen Regime übergeben werden sollten, und betonte, dass die Regierung daran arbeite, eine Eskalation zu verhindern und den Rückzug der israelischen Truppen sicherzustellen.

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik betonte Nawaf Salam am Donnerstag, dass die Waffen der Hisbollah der Kontrolle aller Libanesen unterstehen und den Entscheidungen der Regierung unterliegen sollten. In einem Interview mit LBC erklärte er, dass er kein Risiko für einen erneuten Bürgerkrieg im Libanon sehe.

Er wies darauf hin, dass das Parlament einen Kredit der Weltbank in Höhe von 250 Millionen Dollar für den Wiederaufbau genehmigt hat. Salam bekräftigte die Verpflichtung der Regierung, Parlamentswahlen abzuhalten und Reformen fortzusetzen. Er erklärte sich bereit, falls nötig, erneut das Amt des Premierministers zu übernehmen, fügte jedoch hinzu, dass er nicht „machtbesessen“ sei.

