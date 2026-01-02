Libanesischer Premierminister: Niemand will die Waffen der Hisbollah ins Meer werfen

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Sputnik betonte Nawaf Salam am Donnerstag, dass die Waffen der Hisbollah der Kontrolle aller Libanesen unterstehen und den Entscheidungen der Regierung unterliegen sollten. In einem Interview mit LBC erklärte er, dass er kein Risiko für einen erneuten Bürgerkrieg im Libanon sehe.

Er wies darauf hin, dass das Parlament einen Kredit der Weltbank in Höhe von 250 Millionen Dollar für den Wiederaufbau genehmigt hat. Salam bekräftigte die Verpflichtung der Regierung, Parlamentswahlen abzuhalten und Reformen fortzusetzen. Er erklärte sich bereit, falls nötig, erneut das Amt des Premierministers zu übernehmen, fügte jedoch hinzu, dass er nicht „machtbesessen“ sei.