Ägypten betont seine „rote Linie“ in der Palästina-Frage

Laut der Nachrichtenagentur ABNA unter Berufung auf Russia Today betonte der ägyptische Außenminister Badr Abdelatty, dass es Kontakte und Zusammenarbeit zwischen seinem Land, der Hamas-Bewegung und anderen palästinensischen Gruppen gebe, um den Übergang zur zweiten Phase des Waffenstillstands in Gaza vorzubereiten.

Er fügte hinzu, dass die Vertreibung von Palästinensern weiterhin eine rote Linie sei, die der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi gezogen habe. Das Land werde sich niemals an einer Ungerechtigkeit gegen das palästinensische Volk beteiligen. Ägypten lehnt jede erzwungene oder freiwillige Vertreibung von Palästinensern ab.

Abdelatty erklärte: „Israel ist sich der Grundsätze Ägyptens in der Palästina-Frage sehr wohl bewusst. Kairo betont in Bezug auf den Grenzübergang Rafah zudem, dass dieser von beiden Seiten geöffnet werden muss und nicht nur von einer Seite.“