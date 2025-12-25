  1. Home
Lebenslange Haft für 11 zionistische Spione in Tunesien

25 Dezember 2025 - 13:01
Ein tunesisches Gericht hat 11 zionistische Spione, die im Fall der Ermordung von Mohamed Al-Zouari – einem der technischen Kommandeure der Al-Qassam-Brigaden (dem militärischen Flügel der Hamas) – angeklagt waren, zu lebenslanger Haft verurteilt.

Laut ABNA und dem Palästinensischen Informationszentrum wurde das Urteil von der spezialisierten Strafkammer für Terrorismusfälle am erstinstanzlichen Gericht in Tunis verkündet. Der Verteidiger Mokhtar Al-Jamaï gab bekannt, dass alle Angeklagten in Abwesenheit verurteilt wurden und sich auf der Flucht befinden.

Unter den Verurteilten befinden sich zwei bosnische Staatsbürger, Elvir Šarac und Alen Čamdžić, die als direkte Täter identifiziert wurden, sowie sechs weitere Ausländer und drei Tunesier. Al-Zouari wurde am 15. Dezember 2016 in Sfax durch 20 Schüsse getötet. Die Hamas bestätigte später, dass er das Drohnenprogramm „Ababil-1“ leitete und beschuldigte den Mossad des Attentats. Die nach ihm benannten „Al-Zouari“-Drohnen wurden unter anderem während der Operation „Al-Aqsa-Flut“ eingesetzt.

