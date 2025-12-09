Laut der Nachrichtenagentur Abna unter Berufung auf TASS sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, als Reaktion auf die Veröffentlichung der neuen Version des Nationalen Sicherheitsdokuments der USA: Moskau hofft, dass Washington davon absehen wird, einen ausgewachsenen Konflikt mit Venezuela zu beginnen, da ein solcher Schritt die gesamte westliche Hemisphäre ins Chaos stürzen könnte.

Die Diplomatin äußerte sich besorgt über die Spannungen zwischen den USA und Venezuela und sagte: Diese Spannungen werden von Washington bewusst verschärft.

Laut Sacharowa ähneln einige Bestimmungen der neuen Version des Nationalen Sicherheitsdokuments der USA dem Roosevelt-Corollary.

Das Roosevelt-Corollary bezieht sich auf die Doktrin des 26. US-Präsidenten über das Recht dieses Landes, sich in die inneren Angelegenheiten lateinamerikanischer Länder einzumischen.

In den letzten Monaten haben die USA ihre militärische Präsenz in der Karibik und an der Grenze zu Venezuela unter dem Vorwand der Bekämpfung von Drogenhändlern verstärkt.

Unter dem Vorwand der Bekämpfung von Drogenhändlern zielt Washington auf vorbeifahrende Schiffe an den Grenzen Venezuelas. Das Weiße Haus hat keine Details zu der Behauptung geliefert, dass die bei mehr als 20 Angriffen in der Karibik und im Ostpazifik ins Visier genommenen Personen tatsächlich Schmuggler waren. Experten sagen, dass selbst wenn das Ziel Schmuggler sind, solche Angriffe als „außergerichtliche Hinrichtungen“ gelten.